Potenza: lavori su questa strada della provincia per ridurre i disagi. Ecco orari e tutte le ultime notizie

Presso il Dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata si è svolto questa mattina un incontro con Anas finalizzato a dettagliare alcuni aspetti circa i lavori per la realizzazione di un bypass in corso tra il km 220,610 al km 223,000 della strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, tra Maratea (PZ) e Sapri (SA).

Nel corso della riunione, i rappresentanti di Anas – dopo aver illustrato le fasi del cantiere nei diversi periodi dell’anno e descritto le conseguenti limitazioni per la circolazione – hanno confermato che è in via di approvazione il cronoprogramma dettagliato dei lavori, che verrà condiviso da Anas con il territorio mediante un incontro pubblico che si svolgerà nelle prossime settimane presso il comune di Maratea.

Nelle more di tale approvazione, Anas ha comunicato di aver messo in campo una serie di azioni finalizzate a ridurre i disagi per la circolazione durante i periodi di maggiore afflusso turistico: in particolare, la tratta stradale sarà sostanzialmente fruibile durante l’intero mese di aprile al fine di consentire l’utilizzo dell’infrastruttura sia nel periodo delle festività pasquali che nel periodo dell’esodo primaverile (tra il 25 aprile ed il 1° maggio).

Successivamente, nei mesi di maggio e giugno, si procederà alla riattivazione dell’interdizione al transito della tratta stradale – privilegiando comunque, quando tecnicamente possibile, soluzioni che prevedano l’istituzione del senso unico alternato – tornando a garantire nuovamente la completa fruibilità della statale 18 per i mesi estivi di luglio ed agosto, al fine di agevolare gli spostamenti turistici.

L’intervento in corso – per un investimento complessivo di circa 45 milioni di euro – consiste, principalmente, nella realizzazione di tratti in variante, su due gallerie, per un’estensione di circa 2 km complessivi, finalizzati a bypassare la porzione di viabilità statale soggetta a fenomeni di caduta massi, che in passato hanno reso necessarie interdizioni totali al transito di una tratta fondamentale anche per il collegamento interregionale tra Campania e Basilicata.

L’ultimazione, stimata in tre anni complessivi, permetterà di bypassare una tratta stradale spesso soggetta a fenomeni di caduta massi.

Attualmente e fino al prossimo mese di febbraio è attiva, per fasce orarie, la chiusura al traffico del tratto di SS18 compreso tra il km 220,610 al km 223,000 – fatti salvi i frontisti e i mezzi di emergenza – tra le ore 8.30 e le ore 13.30 e tra le ore 14.30 alle ore 19.30.

Il percorso alternativo (per tutti gli autoveicoli e per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate) è indicato in loco mediante apposita segnaletica.

Negli orari di riapertura temporanea al traffico della statale (ovvero tra le ore 13:30 e le ore 14:30 e tra le ore 19:30 e le ore 8:30 del giorno successivo), la circolazione viene regolamentata a senso unico alternato, regolato da semaforo.

