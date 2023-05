Potenza: le ragazze della PM Volley conquistano la salvezza e rimangono in Serie C! Congratulazioni

La PM Volley Potenza conquista la salvezza e la permanenza nel campionato di Serie C in virtù del successo per 3-0 sul Bee Volley Lecce anche nella gara di ritorno.

Si chiude una stagione non senza difficoltà ma che coach Marco Orlando, lo staff e tutte le ragazze hanno interpretato al massimo delle potenzialità e delle forze.

Dopo il successo all’andata la PM Volley si ripete con lo stesso risultato anche sul campo del Lecce con una gara mia in discussione per capitan Di Camillo e compagne che sovverte il fattore casalingo delle salentine e chiuse la serie play-out.

Primo set di studio per le due formazioni, la gara non è facile ma le rossoblù la indirizzano subito e vanno avanti nella serie chiudendo sul 19-25.

Nel secondo parziale la PM Volley chiude i conti imponendosi e andando sul 2-0 in virtù del 18-25.

Anche nel terzo set stesso copione, potentine che giocano con la salvezza in tasca e leccesi che provano ad onorare la stagione ma le ragazze di coach Orlando chiudono sul 18-25 e chiudono la gara sul definitivo 3-0.

Si chiude ufficialmente la stagione 2022/23 per la PM Volley che adesso ha tutto il tempo per programmare la prossima annata che vedrà nuovamente il sodalizio caro al presidente Michele Ligrani ai nastri di partenza nel campionato nazionale di primo livello di Serie C femminile, al momento come unica espressione della pallavolo in rosa lucana e potentina.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)