Potenza: le strade del centro storico pronte a colorarsi di rosso con una fiaccolata che prenderà vita da parco Montereale. L’iniziativa

Inizierà Venerdì 7 Febbraio la visita del Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, alle Volontarie e ai Volontari della Basilicata.

Da Potenza a Tursi, per arrivare a Matera e, poi, nuovamente nel capoluogo della regione, con due momenti clou.

Il primo incontro “La Croce Rossa in Basilicata, ovunque per chiunque” si svolgerà proprio il 7 febbraio quando, alle ore 15:45, presso l’Auditorium del Comitato Regionale Basilicata della CRI, in via Parco S. Antonio La Macchia, 25 (Potenza): il Presidente della Croce Rossa Italiana incontrerà Michele Campanaro, Prefetto di Potenza, Pasquale Pepe, Vicepresidente della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, Assessore alla Sanità della Regione Basilicata, Vincenzo Telesca, Sindaco di Potenza, e Michele Quagliano, Presidente del Comitato Regionale Basilicata della CRI.

Subito dopo Valastro attraverserà l’intera Basilicata per raggiungere i Comitati della CRI di tutta regione e portare il suo saluto alle Volontarie e ai Volontari che ogni giorno sono impegnati a supportare la comunità, in particolare le persone fragili.

Sabato 8, alle ore 18:30, le strade del centro storico di Potenza si coloreranno di rosso, con una fiaccolata che prenderà vita da parco Montereale, per proseguire lungo via Pretoria e arrivare a Torre Guevara, regalando ai cittadini uno spettacolo unico nel suo genere, segno dell’impegno della CRI sul territorio, di una presenza, quella delle Volontarie e dei Volontari dell’Associazione, costante non solo nel supporto sanitario ma soprattutto in numerose attività ed iniziative rivolte alle fasce più vulnerabili della popolazione e ai giovani.

A guidare la fiaccolata, il Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, cui si uniranno Michele Quagliano, Presidente del Comitato Regionale Basilicata della CRI, e circa 200 Volontarie e Volontari in divisa.

Una marea rossa che, proprio come a Solferino, animerà la città di Potenza ricordando a tutti la presenza di un Volontariato, quello della Croce Rossa Italiana, capace da oltre 160 anni di essere vicino a chiunque sia in difficoltà, senza alcuna distinzione, di essere una delle più belle storie da raccontare del nostro Paese.