Potenza: Legambiente in campo per chiedere l’istituzione dell’Area Marina Protetta Costa di Maratea. Ecco l’iniziativa in programma

Mercoledì 11 gennaio 2023 alle ore 11:30 presso Scambiologico (in piazzale Istria 1-3) a Potenza è in programma una conferenza stampa di Legambiente Basilicata per chiedere l’istituzione dell’Area Marina Protetta Costa di Maratea, un presidio fondamentale per la conservazione, lo sviluppo e la difesa del territorio.

Parteciperanno:

Il Presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani;

Il Presidente di Legambiente Basilicata Antonio Lanorte;

Il Presidente del Circolo Legambiente di Maratea Giuseppe Ricciardi.

Di seguito le locandine con i dettagli.

