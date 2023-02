Potenza: l’Esercito incontra gli studenti lucani per promuovere le opportunità professionali offerte dalla Forza Armata

Oltre cinquanta sono le conferenze scolastiche di orientamento e informazione organizzate e programmate dal Comando Militare Esercito “Basilicata” fino al termine dell’anno scolastico e rivolte agli Istituti secondari di I e II grado della Regione.

L’attività di orientamento scolastico riguarderà le diverse tipologie concorsuali tra cui quella per i Volontari in Ferma Iniziale, suddivisa in tre blocchi di incorporamento con scadenza il 24 febbraio, l’11 maggio e il 21 luglio 2023, il concorso per l’accesso all’Accademia Militare, i concorsi per Ufficiali a Nomina Diretta, per Ufficiali in Ferma Prefissata, per Allievi Marescialli, per le Scuole Militari ”Nunziatella” e “Teuliè”.

Per ulteriori informazioni, sarà possibile consultare il sito dell’Esercito (sezione concorsi) o rivolgersi personalmente allo sportello informativo del Comando Militare Esercito “Basilicata” sito nella Caserma “De Rosa” di Potenza in via Ciccotti n°32. Tel e fax: 0971/45270.a

