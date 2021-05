Potenza: “Mai più sola, un’ostetrica per ogni donna”! Questo il progetto

In occasione della giornata internazionale dell’ostetrica, il 5 maggio, alle ore 11.00, presso il Palazzo della Cultura di Potenza, si terrà una conferenza stampa per presentare i due progetti di Fratelli d’Italia Basilicata sulla figura dell’ostetrica, così importante per la salute e il benessere della donna.

Parteciperanno:

le responsabili dei dipartimenti “organizzazione” e “pari opportunità, famiglia e valori non negoziabili” che hanno redatto i progetti in collaborazione con l’ordine delle ostetriche di Potenza;

il capogruppo regionale F.di Dott. Giovanni Vizziello, firmatario della mozione;

la presidente regionale delle pari opportunità, Margherita Perretti;

la consigliera regionale della parità Ivana Pipponzi;

la presidente dell’ordine delle ostetriche di Potenza, Alessandra Telesca e Lucia Smaldone, referenti dei due progetti.

Sarà mostrato un video inerente le due proposte della Sen. Isabella Rauti, responsabile nazionale F.di del dipartimento “pari opportunità, famiglia e valori non negoziabili”.

Presenzieranno:

i direttori generali dell’Asp e dell’ASM;

i primari dei reparti di ginecologia e ostetricia dei due nosocomi di Potenza e Matera.

Concluderanno la conferenza i saluti istituzionali dei rappresentanti di fratelli d’Italia Basilicata.

Di seguito la locandina con i dettagli.

