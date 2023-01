Potenza, maltempo in provincia: si riunisce il Centro Coordinamento Soccorsi. I dettagli

Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha convocato in Prefettura, per domani, martedì 24 gennaio, alle ore 10:30, una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi per fare un punto di situazione sulle criticità connesse alle ultime avversità atmosferiche.

Alla riunione sono stati invitati a partecipare, oltre alle componenti del Sistema di protezione civile, (Forze di Polizia, Regione Basilicata, gestori Strade, enti erogatori servizi, etc.), anche gli amministratori locali dei comuni maggiormente coinvolti dalle avverse condizioni meteo.a

