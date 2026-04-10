Potenza: nella splendida cornice del Teatro “F. Stabile” tanta l’emozione per il debutto della Banda dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato

L’Associazione Nazionale Polizia di Stato (A.N.P.S.) della Sezione di Potenza, presieduta dal Dott. Donato Pace, ha la sua Banda Musicale, un Gruppo di 24 musicisti, formato da musicisti appassionati tra cui Soci A.N.P.S. e professionisti, giovani diplomati del Conservatorio di Musica e studenti del Liceo Musicale, diretta dal Maestro, Carmine Viggiano, Direttore d’Orchestra di Fiati, già componente della Banda Musicale della Polizia di Stato, come 1 0 Clarinetto Soprano.

Il neonato Gruppo musicale ha fatto il suo debutto questa mattina, in occasione del 174 Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, nella splendida cornice del Teatro “F. Stabile”, luogo simbolo della cultura potentina, scelto per celebrare l’unione tra la storia della Polizia di Stato e la comunità, esibendosi con la Marcia d’Ordinanza della Polizia di Stato “Giocondità” e con l’Inno Nazionale di “Mameli”, accompagnati dal coro degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Torraca-La Vista” di Potenza.

La nuova formazione musicale, nasce con l’intento di portare i valori di legalità, solidarietà e vicinanza alla Polizia di Stato attraverso il linguaggio universale della musica.

Il debutto al Teatro Stabile, si inserisce nell’ambito delle celebrazioni della Festa della Polizia, confermando l’impegno dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato nel sostenere il motto “Esserci Sempre”, che sottolinea la missione di essere costantemente al servizio dei cittadini per la sicurezza e la legalità.

Il Presidente dell’A.N.P.S. Donato Pace nel presentare con orgoglio la costituzione della neo Banda Musicale alla sua prima esibizione ufficiale, ha sottolineato il valore musicale e associativo del progetto, evidenziando il legame tra musica, comunità e valori dell’Associazione.

Questo nuovo gruppo musicale mira a promuovere i valori della Polizia di Stato attraverso l’arte.

L’obiettivo è rafforzare il legame tra I’A.N.P.S. e il territorio, celebrando le tradizioni della Polizia di Stato, contribuendo alla celebrazione di eventi, ricorrenze, cerimonie commemorative, manifestazioni ed eventi benefici.

La nascita della Banda sarà anche un modo per avvicinare giovani e studenti della provincia verso quelle attività che si dedicano alla musica e non solo.

Il concerto di questa mattina ha segnato un momento emozionante importante per la neo formazione musicale.

Pace ringrazia il Questore di Potenza per aver consentito il debutto della neo Banda Musicale in occasione di un evento istituzionale così importante.

Ringrazia il Maestro Viggiano per la perfetta direzione dell’orchestra e tutti i musicisti per l’altrettanta perfetta esecuzione e per l’impegno profuso e la dedizione dimostrata nel preparare questo esordio ufficiale di oggi.

Rivolge un saluto particolare al Prefetto di Potenza, Socio Onorario dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, a tutte le Autorità, ai Soci A.N.P.S. e ai concittadini intervenuti e gli auguri di Buona Festa a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato.