Potenza: “niente guardrail vicino alla scarpata. Pericolo per auto e pedoni”. Ecco la denuncia di una cittadina

“In Via della Pineta manca un pezzo di guardrail a ridosso di una scarpata“.

E’ quanto segnala alla nostra Redazione una cittadina preoccupata dello stato in cui versa la strada citata.

Accompagnando le foto che vi mostriamo, prosegue:

“questo mette in pericolo sia le auto che, scendendo, sono vicine alla scarpata specie per evitare i pedoni, sia i pedoni stessi che transitano per quella strada.

Ci vorrebbe anche, almeno nel tratto iniziale, uno steccato laterale alle scale che da Via della Pineta scendono su Via Vaccaro.

E’ importante segnalare per non mettere in pericolo l’incolumità dei cittadini“.

Avete notato anche questo o altri tratti pericolosi?

Ecco le foto.

