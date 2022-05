Potenza, nuova fontana inaugurata in occasione del Giro d’Italia: “Vogliamo riqualificare questi elementi storici della città”! I dettagli

Presenti all’iniziativa per il Comune per l’inaugurazione delle nuova fontana, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Michele Napoli, l’assessore all’Ambiente ed Energia, Maddalena Fazzari, l’assessore allo Sport Gianmarco Blasi, per Acquedotto Lucano l’Amministratore unico Alfonso Andretta.

Il Vicesindaco Michele Napoli ha dichiarato:

“Un bel momento per la nostra comunità, che segna un nuovo inizio nell’ambito dell’azione che vogliamo mettere in campo per riqualificare un elemento storico di Potenza, le fontane pubbliche cittadine appunto, sia nelle zone centrali sia in quelle periferiche, anche grazie al lavoro di mappatura del patrimonio esistente, portato a termine dagli uffici comunali.

A breve sarà sottoscritto un protocollo d’intesa tra Comune di Potenza, AQL ed Egrib per provare anche a dare impulso a una serie di interventi volti ad ammodernare le condutture idriche, fognarie e i serbatoi di raccolta dell’acqua erogata a fini potabili”.

L’assessore Maddalena Fazzari ha sottolineato che:

“Il ripristino di un passato per renderlo patrimonio comune anche delle giovani generazioni di potentini, con una storia che passa proprio attraverso quello che nei secoli scorsi rappresentava un punto di ritrovo e un’occasione di socializzazione.

Il tema idrico resta una delle sfide principali per tutte le Amministrazioni pubbliche e, attraverso azioni come quella che stiamo mettendo in campo, riteniamo possa costituire un elemento di attenzione in generale sulle risorse da valorizzare, anche per favorire il decoro urbano”.

L’assessore Gianmarco Blasi ha poi dichiarato:

“Significativo il binomio acqua – sport, per il quale ringraziamo Acquedotto Lucano che ha voluto che questo momento si svolgesse in concomitanza con l’arrivo del Giro d’Italia in città.

Le attività sportive, l’ambiente, l’acqua che non a caso rappresenta un elemento chiave del vessillo della nostra Regione, rappresentano non solo ricchezze che i lucani possono e sanno valorizzare, ma anche linee guida lungo le quali far crescere la nostra comunità potentina e lucana, facendone un luogo ospitale che guarda fiducioso a un futuro attento all’ecosostenibilità e all’ecocompatibilità”.