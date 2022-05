Potenza: oggi il Sottosegretario di Stato On. Sibilia in visita al Comando dei Vigili del Fuoco! Le foto

Questa mattina il Sottosegretario di Stato con delega ai Vigili del Fuoco On. Carlo Sibilia, accompagnato dal Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Laura Lega e al Capo del Corpo nazionale Vigili del Fuoco Ing. Guido Parisi, hanno visitato la Direzione Regionale ed il Comando dei Vigili del Fuoco di Potenza.

Atterrati alle ore 10.30 circa presso il parcheggio in via dell’Unicef, si sono diretti verso il Comando di Potenza per incontrare il Direttore Regionale e i Comandanti di Potenza e Matera, a seguire le Organizzazioni Sindacali regionali, per poi spostarsi presso la Prefettura di Potenza per un incontro con il Presidente della Regione Basilicata, il Presidente della Provincia di Potenza e Sindaco di Potenza.

A termine di detti incontri, trasferimento in elicottero presso il presidio Rurale AIB di Viggianello, accompagnati sempre dal Direttore Regionale e dal Comandante di Potenza, hanno effettuato anche un sorvolo del Pollino.

Dopo aver visitato il presidio AIB (Antincendio Boschivo), trasferimento in elicottero per Francavilla in Sinni.

Una giornata intensa di incontri, per poi rientrare presso il reparto volo di Ciampino.

Ecco alcune foto della giornata.

