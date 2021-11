Potenza: oltre 500 studenti tornano in piazza per una Riforma della Scuola! Le foto

Oggi, venerdì 19 novembre, l’Unione Degli studenti è scesa in piazza in tutta Italia per rivendicare:

un diritto allo studio realmente garantito;

una revisione dei metodi della didattica;

investimenti nell’edilizia scolastica;

investimenti nei trasporti affinché non siano inefficienti e sovraffollati;

investimenti nel servizio di supporto psicologico;

inclusione dell’educazione sessuale nella didattica.

Anche l’Unione Degli Studenti Basilicata si è mobilitata a Potenza con un corteo studentesco che ha visto la partecipazione di oltre 500 studenti e studentesse da tutta la provincia.

Armando Mastromartino, coordinatore dell’Unione Degli Studenti Basilicata, ha dichiarato:

“I fondi del PNRR saranno la chiave per investire nell’istruzione e rilanciare un settore ormai abbandonato da anni.

Sono un’occasione fondamentale e gli studenti devono avere il loro protagonismo.

Oggi, al termine del corteo, siamo riusciti ad avere un incontro con dei rappresentanti della Regione, tra cui il vicepresidente Fanelli.

Abbiamo preso l’impegno di convocare tavoli tecnici sulle varie tematiche per discutere concretamente delle problematiche e trovare le adeguate soluzioni”.

Per Donato Telesca, coordinatore dell’Unione Degli Studenti Potenza:

“C’è bisogno di una concreta riforma della scuola che ponga al centro i bisogni materiali dello student.

Pretendiamo un’istruzione di qualità garantita realmente a tutte e tutti!“.

Ecco le foto.

