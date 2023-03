Potenza omaggia le donne con una mostra di grafiche d’arte di grandi autori del Novecento! Ecco i dettagli

Viene prorogata al 24 marzo la mostra “Grafiche d’Autore. Un Omaggio alle Donne”, ospitata nella Cappella dei Celestini a Potenza.

Dedicata all’universo femminile, propone una selezione di grafiche d’arte a firma di grandi autori del Novecento.

Iniziata il 2 marzo scorso, è curata da Mons.Vitantonio Telesca e promossa dal CIF (Centro Italiano Femminile) Sezione comunale di Potenza, con i patrocini dell’Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo e dell’Amministrazione Comunale di Potenza.

Fin da subito la mostra ha registrato un ottimo afflusso di visitatori, amanti dell’arte, studenti, ma anche semplici curiosi.

Spiega Brigida Desimio, Presidente del CIF comunale:

“È un’occasione preziosa per la cittadinanza sia per l’importanza degli autori in mostra, sia perché si tratta di opere che per la prima volta vengono esposte al pubblico, tratte dalla collezione privata di Mons.Telesca”.

Aggiunge la Critica d’arte Grazia Pastore che ha curato la presentazione delle opere:

“Le quaranta grafiche, tra serigrafie, litografie e stampe calcografiche, guidano il visitatore in un affascinante percorso dove la donna è rappresentata in un’ intrigante dialettica tra sacro e profano!

Tra le grafiche in mostra si possono ammirare:

un’incisione di Giorgio De Chirico dedicata al tema delle “Muse inquietanti”,

una serigrafia su alluminio di Salvatore Fiume che riproduce il famoso dipinto la “Gioconda africana” conservato nei Musei Vaticani,

una serigrafia su lastra d’ argento 800 di Francesco Gentilini,

ma anche grafiche di Renato Guttuso e Giacomo Manzù,

cromolitografie di Francesco Messina, Francesco Rognoni, Ernesto Treccani, Aligi Sassu”.

L’esposizione “Grafiche d’Autore. Un Omaggio alle Donne” sarà visitabile gratuitamente nella Cappella dei Celestini di Potenza fino al 24 marzo, dalle 18.00 alle 20.30.a

