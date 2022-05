Potenza: ottima prestazione per questi nostri giovanissimi atleti a Riccione! Complimenti

Si è tenuta dal 11 al 18 maggio, a Riccione, l’edizione 2022 del GPG “Renzo Nostini”, tradizionale “festa di fine anno” per le generazioni più giovani della scherma italiana con in palio i titoli italiani Under 14.

Molti i debutti nella schermistica lucana tra gli schermidori e le schermidrici provenienti da tutta Italia.

Tra questi quello di FRANCESCA LAMORTE, l’atleta più giovane della scherma lucana a partecipare al campionato italiano.

Prima volta per lei ad una gara nazionale, nella Cat. Bambine di fioretto femminile.

Nonostante l’emozione della “prima”, la giovane e brava Francesca realizzando solo due vittorie nelle fase a gironi, non conquista l’accesso ai 32esimi per sole 4 posizioni, concludendo comunque 68a su 80 atlete.

Prima volta al campionato italiano anche per GABRIELE DELLA CROCE, nella Cat. Giovanissimi di fioretto maschile.

Dopo una bella prova nei gironi, il giovane potentino si posiziona bene nel tabellone delle eliminazioni dirette terminando in 42a posizione su 123 partecipanti ed ottenendo un bel balzo in avanti anche nel ranking generale.

Nella stessa categorie, ottima prestazione per un bravissimo Luigi Garramone.

Nella prima parte di gara per lo schermidore potentino vince il suo girone piazzandosi al 10 posto nella classifica provvisoria.

Nella fase ad eliminazioni diretta supera brillantemente le prime sfide dirette ma fallisce l’accesso ai 32 per pochissimo contro un avversario di gran lunga alla sua portata.

Conclude 33° pur rimanendo posizionato nei primi 25 d’Italia,. il che fa ben sperare anche per il prossimo anno.

Per la Schermistica Lucana Potenza, nella Categoria Giovanissime di fioretto femminile, ottima performance quella di Chiara Petrizzi.

L’atleta si posiziona al 50° posto su 85 fiorettiste mancando l’accesso alle prime 32 a causa della fine del tempo dell’assalto.

Da sottolineare la grande grinta mostrata in gara, soprattutto nella parte offensiva degli assalti.

Per Chiara tutto ciò unito al miglioramento costante nel ranking generale – che fa ben sperare per il futuro – rappresenta il giusto premio ai tanti allenamenti fatti in questa stagione agonistica.

Nella categoria Ragazzi di fioretto maschile, molte aspettative erano puntate su Giandomenico Nardozza.

Il fiorettista lucano, grazie agli ottimi risultati avuti durante l’anno agonistico, rientrava tra le teste di serie del torneo.

Purtroppo la giornata si è rivelata poco brillante per lui, con tre vittorie e tre sconfitte nel girone.

Nardozza conclude 58° su 130 perdendo con un avversario abbastanza forte.

A causa del risultato finale ottenuto, pur avendo perso posizioni nel ranking generale, consolida comunque il suo posto tra i primi 32 d’Italia.

Ultima gara del programma, quella della Cat, Allieve di fioretto femminile.

A difendere i colori della squadra potentina, è scesa in pedana Linda Straziuso.

La brillante giovane lucana termina un girone molto competitivo con 4 vittorie e 2 sconfitte, queste ultime contro due atlete che chiuderanno la gara nelle prime 8 posizioni.

Nella fase a eliminazione diretta Linda dimostra di essere in giornata con una prima vittoria 15-0 e una seconda vittoria per 15-7 contro la 15a della classifica provvisoria.

Per entrare nei 16 si scontra con Giorgia Melloni, avversaria molto arcigna ma alla sua portata, del CLUB SCHERMA PISA ANTONIO DI CIOLO, nonché n. 10 della classifica provvisoria, contro la quale va subito sotto di alcuni punti, prova una rimonta, ma qualche decisione dubbia da parte del giudice di gara, la manda fuori concentrazione e cede il passo.

Anche Linda Straziuso conferma il suo trend migliorativo che l’ha caratterizzata durante tutto l’anno, avanzando nel ranking generale entrando, anche lei, nelle prime 32 d’Italia.

Non hanno partecipato al Torneo Nostini, Domenico Telesca, Samuele Corbo e Domenico Fusco.

I primi due grazie ai buoni piazzamenti durante l’anno, migliorano comunque il ranking iniziale, mentre perde qualche posizione Domenico Fusco.

Soddisfatti i Maestri Joseph e Omar De Carlo, raggiunto nell’ultimo giorno anche da Gianmaria Petrone, affermano:

“Per fare un bilancio dell’attività agonistica di questi giovani atleti della Schermistica Lucana Potenza, certamente la stagione è stata molto positiva per gli atleti potentini e i risultati che chiudono la stagione Under 14 fanno ben sperare per la prossima“.

Per la Schermistica Lucane Potenza la stagione non è ancora finita per gli schermidori U17 Gioele Fiscella ed Alfredo Villano, i quali, grazie agli ottimi piazzamenti conquistati durante l’anno, parteciperanno sabato 28 maggio al Campionato Italiano Cadetti che si svolgerà a Catania.

I fiorettisti saranno accompagnati dall’esperto M° De Carlo pronto a guidarli verso una grande prestazione.a

