Potenza, Paolo della provincia lascia moglie e tre figli. Non si può morire così

Melfi ha perso un’altra delle sue anime.

Come tutti ricorderete, lo scorso 22 maggio i Vigili del Fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso la sede distaccata di Melfi, sono intervenuti sulla Ofantina al km 39+600 nel comune di Melfi per incidente stradale.

Giunti sul posto hanno trovato una autovettura Alfa Romeo Giulietta ed una moto Suzuki 650 coinvolti in uno scontro frontale.

L’uomo alla guida della moto, dopo il tentativo di rianimazione da parte del 118, è deceduto a causa delle numerose ferite, mentre la moglie, anche lei sulla moto, è stata trasportata d’urgenza in eliambulanza in codice rosso.

A perdere la vita è stato Paolo Lomaestro, 50enne di Ordona ma lavoratore allo stabilimento Fiat di Melfi.

L’uomo lascia, oltre all moglie, tre figli.

Ancora da stabilirsi la data dei funerali.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa tragica perdita.a

