Potenza: partita dalla nostra città la visita istituzionale del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana

Parte da Potenza la visita istituzionale del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro.

All’incontro, svoltosi nell’auditorium della Croce Rossa, in Via Parco Sant’Antonio La Macchia, ha portato il proprio saluto il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano.

La Croce Rossa Italiana, fondata oltre 150 anni fa, continua a svolgere un ruolo cruciale nella risposta alle emergenze e nella promozione del volontariato:

“I volontari della CRI sono strategici in molte occasioni nelle quali nemmeno le istituzioni riescono ad intervenire in maniera puntuale rappresentando un pilastro per tutta la comunità – ha sottolineato il Presidente Giordano – Un impegno enorme che profondono a supporto delle amministrazioni locali e ci ricorda come il volontariato sia una risorsa dal valore inestimabile.”

Presente all’evento anche il Consigliere provinciale, Pappalardo Rocco.