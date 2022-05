Potenza: pedalata serale lungo le strade interessate dal Giro d’Italia! Ecco il programma

Il Comune di Potenza annuncia:

“Pedalata serale lungo nelle strade interessate dal Giro d’Italia, Mercoledì 11 maggio 2022:

ore 19.30: raduno Centro Commerciale Galassia via Vaccaro;

ore 20.00: partenza.

Percorso: (Via Vaccaro, Piazza XVIII Agosto, C.so Umberto i, via Mazzini, via Ciccotti, via D. Di Giura, viale Firenze, via Milano, via Roma, viale dell’UNICEF, galleria Unità d’Italia, via del Gallitello, via Verrastro, via Anzio, piazza della Costituzione Italiana)

ore 21.00 circa: termine manifestazione“.

