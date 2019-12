Potenza, per ampliamento organico Opel Casalmotor ricerca questa figura full time!

Il Gruppo Casale, azienda consolidata da tanti anni in attività, per ampliamento organico ricerca 1 hostess / promoter per esposizione di autovetture nuove presso il Centro Commerciale Polo Acquisti Lucania di Tito.

I requisiti richiesti sono:

disponibilità full time;

ottime doti relazionali e comunicative.

Il posto disponibile al momento è solo uno.

Non hai i requisiti richiesti? Allora aiuta un tuo amico/a facendogli sapere di questo annuncio!

Invia adesso il tuo curriculum corredato di foto all’indirizzo email:

comunicazione@gruppocasale.it