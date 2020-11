Potenza, per i nostri Agostino e Donato cerimonia rinviata!

A causa di imprevisti è stata rinviata la cerimonia di commemorazione di Agostino Tarullo e Donato Gianfredi, i due figuranti potentini che furono vittime dell’incidente che costò loro la vita, durante una rappresentazione storica in c.da Dragonara.

Proprio in quel luogo era prevista la scoperta di una targa in loro ricordo, alla presenza del sindaco di Potenza Mario Guarente e dell’assessore al turismo Alessandro Galella in calendario il 28 novembre alle ore 11.00.

Nei prossimi giorni sarà fissata una nuova data per onorare la memoria di Agostino e Donato, mai dimenticati da tutta la comunità cittadina.a

