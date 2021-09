Potenza: per il centro storico sfila lo sport, tra divertimento e solidarietà! Ecco i dettagli dell’iniziativa

Sono stati l’assessore allo Sport di Potenza Patrizia Guma, il presidente del comitato ‘Più sport’ Giovanni Salvia e il presidente regionale del Coni, Leopoldo Desiderio, a presentare la sesta edizione di ‘Più sport’, Kermesse sportiva che si svolgerà dal 10 al 12 settembre nel centro storico del capoluogo lucano.

Secondo l’assessore Guma:

“Un weekend straordinario all’insegna della pratica sportiva, che quest’anno l’Amministrazione comunale ha inteso sostenere attivamente e che, in sinergia con il Comitato e il Coni, ci ha visto impegnati per garantire la migliore riuscita possibile dell’evento.

In quest’ottica anche la decisione di posporre la data della manifestazione, normalmente prevista in giugno, all’inizio della nuova stagione sportiva, per promuovere le diverse attività, ricordando che tutti gli sport hanno pari dignità.

Grande attenzione è stata posta al mondo paralimpico”.

Per il presidente Salvia, che ha ringraziato Comune, Coni e il commissario Cip (Comitato italiano paralimpico), Fernando Zappile per il supporto ricevuto:

“lo sport ha tra i propri meriti più importanti quello di trasmettere valori.

L’edizione 2021 sarà ancora più ricca delle precedenti, con villaggi che faranno conoscere gli sport paralimpici e oltre 50 discipline per ciascuna le quali sono previste esibizioni che andranno dalla torre Guevara fino a Portasalza, in rappresentanza di quasi tutte le Federazioni”.

Per il presidente Desiderio:

“L’auspicio è che questo percorso prosegua e, grazie al supporto offerto da tutte le Federazioni con le quali ho avuto modo di confrontarmi, si riesca a fare sempre di più e meglio”.

Nell’ambito delle diverse attività che si svolgeranno, prevista anche una lotteria, per una raccolta fondi, il cui ricavato sarà destinato all’acquisto di attrezzature sportive che saranno donate alla città.a

