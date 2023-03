Potenza: per l’Academy Basket passano a 9 le vittorie consecutive! Bravissimi ragazzi

L’anticipo infrasettimanale di Sarno si rivela complicato esattamente come nelle previsioni per un’Academy che soffre per tre quarti abbondanti, ma piazza d’esperienza lo scatto decisivo in quello finale e coglie il suo nono successo consecutivo (60-68; miglior striscia nella storia del club), conservando il primato in classifica.

Partono decisamente meglio, però, i giovani ben allenati da coach Cirillo che, presi per mano dai due più esperti Catapano e Diop (21 dei 27 punti messi a segno nel primo quarto arrivano dalle loro mani), sono precisi e più intensi sui due lati del campo, creando più di qualche apprensione con una zone-press allungata già dalla rimessa.

L’arresto e tiro della guardia sarnese è una soluzione costante e letale cui la difesa ospite non riesce a prendere le contromisure, allora il tiro in allontanamento di Diop sulla sirena del primo quarto dilata, addirittura ma con merito, fino al +13 (27-14) il vantaggio della Cestistica.

Tre triple in fila di Rizman, per un parziale di 0-11 (27-25) sembrano ridare fiato alla capolista, ma la reazione dura un attimo, pur con una difesa che comincia a crescere di colpi (saranno 33 i punti concessi nei restanti trenta minuti) e la tripla di Esposito, ben costruita su assist di Leone, dà solo un comunque importante -4 (37-33) alla pausa lunga. L’inizio del terzo quarto è ancora appannaggio di Rizzo (7 punti nel quarto) e compagni (42-33) e il copione resta inalterato per la quasi intera durata della frazione (49-41 al 20’), tuttavia un paio di giocate di Gotelli ed un 2+1 di Torlontano (49-48) fanno partire giusto in tempo una rimonta che avrebbe rischiato di essere troppo tardiva.

In apertura di ultimo periodo è Rizman a dare il primo vantaggio all’Academy, cui segue subito un break di 4-0 sarnese, ma due triple pesanti di Angius e ancora Rizman (53-56), intervallate solo da un long two di Catapano, cominciano a cambiare l’inerzia di una sfida che prende la direzione di Potenza con gli altri canestri dall’arco di Gotelli e della guardia slovena (saranno cinque al termine) per un punteggio che dice 57-65 a 3.20’’ dalla sirena finale.

Il 2+1 di Diop (60-66) è l’ultimo sussulto locale, prima che due tiri liberi di Esposito fissino il punteggio su un sospirato 60-68 che permette all’Academy di passare indenne su un altro campo insidioso ed allungare a nove la striscia di vittorie aperta ad inizio 2023.

Domenica 12 con Mugnano e Sabato 18 con Caiazzo un doppio turno casalingo d’alta quota come giusto antipasto alla trasferta di fine mese in casa della co-capolista Portici.

Cestistica Sarnese – Academy Basket Potenza 60-68 (27-14; 37-33; 49-48)

Cestistica: Piacente, Agosto, Greco 5, Rizzo 11, Catapano 17, Loiq, Spina Diana 5, Diop 18, Caporaso, Di Donato 2, Lucadamo 2, Renzullo. All. Cirillo.

Academy: Rizman 25, Gotelli 10, D’Urzo, Muscillo, Torlontano 4, Rinaldi ne, Angius 3, Esposito 20, Vaccaro 3, Leone 3. All. Bochicchio, Ass. Coluzzi

Arbitri: Perretti di Napoli e Morra di San Giorgio a Cremanoa

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)