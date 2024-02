Potenza, per questo San Valentino tornano le dolci novità di Pina Caruso: cuore morbido al cioccolato e macarons per festeggiare l’amore! I dettagli

Oggi è la giornata più dolce dell’anno, quella in cui le coppie vivono momenti di puro romanticismo, scambiandosi effusioni e dolci regali.

A Potenza il maestro gelataio Pina Caruso, titolare della gelateria più conosciuta della città, anche quest’anno vi invita a celebrare l’Amore con le sue innovative creazioni.

Dopo aver dato vita all’“Acheruntino”, il panettone della “Città cattedrale” che ha segnato il percorso esponenziale nei sapori e negli aromi della nostra terra, non si contano le tante novità e i tanti progetti che con amore e passione mette a servizio della città.

Proprio in occasione di San Valentino, sul fresco bancone della pasticceria, ecco arrivare la nuova variante dei “macaron”, morbide ed eleganti meringhe dalla golosa farcitura.

Questi raffinati dolci, tipici della tradizione culinaria francese, sono un vero piacere per il palato e una meraviglia per gli occhi, dato il contrasto cromatico tra la crema interna e il guscio esterno.

Proprio pensando a Parigi (la città francese dell’amore per eccellenza) il maestro gelataio Pina Caruso per San Valentino ha deciso di personalizzare questi pasticcini.

Ed è appunto in questi giorni che nel suo laboratorio, a Potenza, si creano i gustosissimi Macaron a tema amore, di varie dimensioni, elegantemente confezionati in diversi cofanetti e con incisioni dedicate.

Senza dubbio una simpatica novità riservata non solo alle coppie ma anche a chi ha piacere di dimostrare la propria amicizia e il proprio affetto.

Infatti, le micro scritture vegetali, incise a contrasto sui Macaron, sono anche Personalizzabili (qualora i dolcetti vengano prenotati per tempo).

Ad accompagnare gli ottimi Macaron, un’ulteriore novità: il Dolce Cuore, uno scrigno di cioccolato che racchiude una morbida torta accompagnata da crema alla vaniglia e favette di cioccolato.

Come fa sapere la stessa Pina Caruso:

“Tutti ci ritroviamo in un’unica parola: AMORE.

Quest’anno le mie dolci proposte seguono una linea esclusiva, pensata dal 21enne Mattia Claps, Pastry Chef che mi affianca nelle creazioni in laboratorio.

E’ un’anima giovane che rispecchia perfettamente le nuove generazioni”.

Colori, sapori, idee, progetti e tanta passione: questi sono gli elementi che caratterizzano Pina, “per sempre” lucana e fiera delle sue tradizioni.

Il “mondo Caruso” prende vita nei due punti vendita a Potenza (in Via Pretoria, 171 e in Via Unità D’Italia, 67-69) e a Matera (in Via XX Settembre, 63).

Complimenti al maestro gelataio Caruso e al Pastry Chef Mattia Claps che renderanno ancora più dolce e originale il vostro San Valentino.