Potenza: più semplice l’acquisto dei biglietti del Trasporto Pubblico Locale! Ecco i dettagli

“Ieri a Potenza abbiamo presentato la nuova app Mobility Ticket, disponibile per Ios e Android, che permetterà di acquistare i biglietti del Trasporto Pubblico Locale in formato digitale”.

Così annuncia il Sindaco Guarente che aggiunge:

“Non solo un’innovazione tecnologica, ma anche un modo per risparmiare: acquistando infatti il biglietto con questo strumento, lo stesso avrà la durata di 90 minuti per gli autobus, mentre di 30 per le scale mobili.

In questo modo, in quell’arco temporale, si potrà prendere un numero illimitato di mezzi senza dover obliterare, o acquistare, altri ticket di viaggio.

L’app permetterà, inoltre, di applicare la miglior tariffa giornaliera e di spendere massimo 3 euro per utilizzare tutti i mezzi nell’arco di 24/h.

Chi ha già un abbonamento – che ricordo avere un costo di 16 euro per gli studenti – riceverà una mail che gli consentirà di utilizzare l’app senza doverne sottoscrivere di nuovi.

Questo è uno dei tanti nuovi tasselli che stiamo inserendo nel grande puzzle della mobilità urbana.

Nei prossimi giorni, con nuove conferenze stampa, vi spiegheremo gli interventi ( già in corso ) di ripristino delle rampe ferme delle scale mobili, il restyling del Ponte Attrezzato e tanto, tanto ancora!

Finalmente la mobilità a Potenza inizia a cambiare… avanti così!”.

