Potenza, pranzo di Natale: cosa mangeranno i lucani? Francesco, Antonio e Peppino della Sala Ricevimenti Villa Arcobaleno ci raccontano la loro proposta

Le feste natalizie, anche quest’anno, sono alle porte e c’è chi già sta pensando al Menù del pranzo di Natale.

La tradizione prevede di trascorrere le feste in compagnia dei familiari per questi giorni gioiosi e spensierati e sempre più persone decidono di andare al ristorante, per poter sfruttare il servizio stando tutti insieme seduti a chiacchierare, mangiare e bere, mentre vengono cucinati e serviti i piatti tipici del periodo.

Sono sempre di più i ristoratori che negli ultimi anni offrono un ambiente accogliente e, appunto, familiare, scegliendo di offrire un menù variegato.

È il caso della Sala Ricevimenti Villa Arcobaleno, una Location ai piedi di Brindisi di Montagna, pensata non solo per chi vuole vivere e sorprendersi nei giorni più importanti della vita (come Matrimonio, Laurea, 18 anni, Battesimi, Comunioni, Cresime, Anniversari, ecc), ma anche per festeggiare le feste tradizionali e scambiarsi gli auguri in un luogo accogliente ed elegante.

Il tipico paesaggio lucano fa da sottofondo a quello che è un ambiente felice per vivere nella spensieratezza più assoluta i tanto attesi giorni delle feste.

Il giardino, i gazebi, il prato, la piscina, la cascata e gli ambienti interni (arredati con gusto ed eleganza ed illuminati da pregiati lampadari di Swarovski) riescono perfettamente ad integrarsi con la struttura architettonica propria di Villa Arcobaleno, esaltandone l’aspetto scenografico incantevole.

Per queste feste la Sala Ricevimenti ha pensato ad un menù Natalizio ad hoc.

Grazie allo chef Antonio Sant’Angelo e ad uno staff eccellente (che lavorerà come al solito non solo con la testa ma soprattutto con il cuore) durante il pranzo di Natale sarà possibile gustare l’Entree’ di benvenuto, l’antipasto di terra con bontà della tradizione lucana, primi piatti dai profumi genuini e un secondo di terra degno dei palati più esigenti.

Si spazierà tra antipasti conditi con Champignon al Ficotto di Policoro e Sformatini di Lucanica per arrivare ai primi, dove non possono mancare i crostacei, e procedere al secondo primo condito con porcini, salsiccia, crema di zucca e pecorino (tutti rigorosamente lucani).

Come carni nel secondo di terra ovviamente non possono mancare agnello e maialino che precederanno il dolce con crema Chantylli.

Il tutto accompagnato da ottimo vino rosso, bianco, spumante e bibite varie per i più piccoli.

La giornata sarà inoltre accompagnata da musica e animazione.

Un’anteprima di tutto rispetto per bontà gastronomiche eccellenti alla ricerca continua della perfezione che si sposa con la professionalità di un servizio mirato alla cortesia e alla cura attenta di ogni dettaglio.

Per altre informazioni sul menù e per trascorrere quindi uno straordinario Natale il numero di contatto diretto che puoi chiamare adesso è il:

3288881140