Potenza premiata per essere “esempio concreto di filiera corta, efficienza e riciclo nel pieno rispetto dell’ambiente”. I dettagli

Barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure: in questi giorni gli imballaggi in acciaio sono protagonisti a Potenza, in Piazza Mario Pagano, con il supereroe Capitan Acciaio che coinvolge adulti e bambini in attività, laboratori e divertenti quiz per aiutarli a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo degli imballaggi in acciaio.

L’iniziativa è promossa da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, uno dei sei Consorzi di filiera che compongono il sistema CONAI.

Spiega Federico Fusari, direttore generale del Consorzio RICREA:

“Nell’ultimo anno in Basilicata sono stati raccolti 3,51 kg di imballaggi in acciaio per abitante, un dato superiore alla media nazionale di 3,21 kg, che testimonia l’impegno delle istituzioni, degli operatori e soprattutto dei cittadini.

Il nostro obiettivo come Consorzio è continuare a migliorare i risultati raggiunti, comunicando l’importanza e il valore della raccolta differenziata dei contenitori in acciaio, materiale permanente che si ricicla al 100% all’infinito.

Potenza, inoltre, offre un esempio concreto di filiera corta, garanzia di efficienza del recupero e riciclo nel pieno rispetto dell’ambiente: il percorso degli imballaggi in acciaio che, dopo l’utilizzo, da rifiuto rinascono sotto forma di nuovi prodotti in acciaieria si esaurisce completamente all’interno del territorio lucano”.

Questa mattina, proprio per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e i risultati raggiunti, RICREA ha conferito uno speciale riconoscimento alla Città di Potenza e agli altri protagonisti del circuito virtuoso della raccolta differenziata e del riciclo.

Ha commentato l’assessore all’ambiente, Alessandro Galella:

“È un onore e una grande gioia per la nostra città conseguire un altro riconoscimento per la raccolta differenziata e il riciclo: un percorso iniziato da poco ma che ci sta dando grandi soddisfazioni.

L’amministrazione ringrazia tutti i cittadini che ogni giorno ci danno la possibilità di recuperare del materiale come l’acciaio, un materiale che si può riciclare all’infinito”.

Per Roberto Spera Amministratore Unico di ACTA Spa:

“il risultato conseguito è importante per la città tutta impegnata dal primo momento su una raccolta differenziata di qualità, con numeri davvero eccezionali raggiunti in pochi mesi.

Il premio ci onora e ci gratifica come Azienda e traccia un cammino che deve continuare sulla strada intrapresa.

La raccolta differenziata è la stella polare. Non bisogna mollare e coinvolgere la cittadinanza sempre più nei processi educativi e formativi che riguardano l’economia circolare”.

Capitan Acciaio e RICREA saranno in Piazza Mario Pagano anche oggi per aiutare i cittadini a riconoscere gli imballaggi in acciaio e dimostrare concretamente che ogni scatoletta o barattolo può rinascere a nuova vita, trasformandosi ad esempio in chiodi, bulloni, travi per l’edilizia, binari ferroviari o arredi urbani.

Nel 2018, in Italia, sono state avviate a riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour, nave ammiraglia della flotta italiana. Un dato da record, il più alto tasso di riciclo di sempre per il nostro Paese, pari al 78,6% dell’immesso al consumo e in crescita del 5% rispetto all’anno precedente (73,6%).