Potenza pronta a manifestare per l’Ucraina: “Si alla Pace, No alla Guerra”. I dettagli

«Dopo gli attacchi odierni è impossibile non prendere una posizione» è questa la prima dichiarazione del Segretario di Azione Donato Pessolano che nella mattinata odierna si è fatto promotore dell’iniziativa “Si alla Pace, No alla Guerra”, manifestazione che si terrà lunedì 28 febbraio alle ore 17:30 in piazza Mario Pagano.

Afferma Pessolano:

«L’invito è rivolto a tutte le forze politiche, ai partiti, ai concittadini e a tutti i ragazzi delle scuole e alle loro famiglie.

È impensabile dover fronteggiare un conflitto bellico in Europa a pochi km da casa nel 2022.

Sembra essere tornati indietro nel tempo a quando le potenze mondiali occidentali non riuscivano a trovare un punto di incontro e ricorrevano alla violenza.

I soldi, gli interessi, vengono messi al centro per l’ennesima volta.

Non possiamo esimerci dal manifestare questa assurda gestione della vita umana chi siamo noi per uccidere?

Che il governo italiano faccia di tutto per contrastare questo piano folle, dando una lezione di diplomazia e civiltà a Putin».

