Potenza: prorogati i contratti per 65 questi lavoratori

Di concerto con la Regione Basilicata, l’ASP ha prorogato al 15 aprile 2023 i rapporti di lavoro a tempo determinato in scadenza a fine anno del personale assunto con le risorse del Piano Triennale dei Fabbisogni (PTFP).

Sono 65 le unità interessate:

8 assistenti amministrativi

25 c.p.s. infermieri

3 c.p.s. tecnici di laboratorio

4 collaboratori amministrativi prof.li

3 dirigenti biologi

8 dirigenti veterinari area c

14 operatori sociosanitari.

Come spiegato nel Piano dei fabbisogni di personale i posti sono stati coperti, nelle more di perfezionamento delle procedure concorsuali, con assunzioni a tempo determinato in anticipazione dell’attuazione del PTFP al precipuo scopo di fronteggiare le carenze di personale in essere e di assicurare i livelli quali-quantitativi prestazionali.

L’ASP Basilicata ha inoltre proceduto alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in scadenza a fine anno, del personale assunto per le attività di contrasto al COVID.

Sono 29 le unità lavorative interessate di cui:

3 C.P.S. Infermieri

3 C.P.S. Tecnici di Laboratorio

1 Dirigente Biologo

21 Operatori Socio Sanitari.

Ciò al fine di assicurare continuità all’azione svolta dalle USCO attivate nel 2020 e di mantenere attivi i nuclei COVID presso i POD di Venosa e Chiaromonte, garantendo le attività di testing e vaccinali.

Altresì, al fine di assicurare la dovuta continuità alle attività di contact tracing attesa la scadenza a fine anno, non ulteriormente prorogabile, del personale di cui all’OCDPC n.709 del 24.10.2020.

Apprezzamento per le azioni messe in essere viene espresso dall’Assessore Francesco Fanelli secondo il quale:

“con gli atti adottati dall’ASP la Regione Basilicata dedica particolare attenzione ad assicurare la continuità delle attività pur a fronte del contingente momento di transizione”.

