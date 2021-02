Potenza, questa associazione aiuta il prossimo con la cultura: libri in regalo! Ecco l’iniziativa

È passato solo un mese da quando l’associazione l’Albero della vita Basilicata nasceva a Potenza.

Come manifestato dagli stessi organizzatori:

“L’idea era quella di creare comunità e rete per aiutare il prossimo.

L’intervento delle istituzioni all’inaugurazione è stato un piccolo passo per farsi conoscere, ma nessuno dei soci fondatori si aspettava di avere in così poco tempo tutta questa attenzione.

Ma i numeri che contano per il presidente Elena Ligrani non sono quelli pubblici, dei followers sui social, i numeri importanti sono le 15 famiglie che aiutiamo settimanalmente, quello che conta dice ‘è sapere che qualcuno grazie a noi ha ripreso a sperare’.

Proprio questo manca nella società di oggi: dopo un anno di pandemia, dopo aver perso il lavoro e tante certezze, molte delle famiglie in difficoltà hanno smesso anche di credere che il domani possa essere migliore.

L’Associazione Albero della vita Basilicata vuole essere un punto cardine nell’associazionismo potentino anche attraverso la costante collaborazione con le altre realtà associative del territorio.

Il contrasto alla povertà non è una prerogativa di pochi, ma la povertà va combattuta insieme, associazioni e istituzioni unite da un obiettivo comune: questo è il messaggio che si propongono di diffondere.

La mission dell’associazione però non si esaurisce qui.

Il progettista sociale, Serse Campagna, membro dell’associazione, visionario del benessere comune non si ferma agli aiuti alimentari, ed insieme agli altri soci vuole indicare una nuova strada alla beneficenza, che è non soltanto quella assistenziale, ma vuole predisporsi verso le famiglie come punto di riferimento per le loro azioni di ripresa e di inserimento nella società.

Dai presupposti c’è tanto da scoprire cosa riserveranno per la comunità potentina.

Di certo l’iniziativa di distribuire libri all’interno della spesa alimentare è sicuramente un progetto di innovazione sociale.

Il libro è sviluppo del pensiero, sviluppo dell’essere umano, nutrire il corpo senza dimenticare la mente”.

