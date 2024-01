Potenza: “Questa misura è fondamentale per riconoscere e valorizzare il personale che continua a servire con dedizione il sistema sanitario lucano”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della segreteria Provinciale Fials di Potenza:

“In un contesto caratterizzato da responsabilità in crescita e impegni significativi per il sistema sanitario lucano, la FIALS Potenza, guidata da Giuseppe Costanzo, Segretario Generale, rilancia un appello forte e urgente per accelerare la stabilizzazione del personale sanitario e lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi.

La Fials sottolinea con urgenza la necessità di accelerare l’uso della quota del 50% destinata alla stabilizzazione del personale e di impiegare il restante 50% dalle graduatorie dei concorsi, in conformità con quanto stabilito dalla normativa vigente, con un focus particolare sulle graduatorie del concorso unico regionale, specialmente per le figure professionali quali gli infermieri, che hanno già superato diverse fasi selettive.

Questa iniziativa, enfatizzata da Giuseppe Costanzo, è vitale sia per il benessere dei lavoratori del settore sia per garantire un servizio di alta qualità ai cittadini della regione.

Pur riconoscendo e apprezzando le iniziative già intraprese dalla Regione Basilicata e dall’Assessore alla Salute Francesco Fanelli, Giuseppe Costanzo evidenzia l’urgenza di un’azione più rapida e decisa da parte delle Aziende Sanitarie per procedere con maggiore celerità.

I lavoratori, attualmente in attesa, vivono una situazione di incertezza insostenibile.

È cruciale che la stabilizzazione proceda nel rispetto dei piani di assunzione già definiti e delle capienze disponibili, compresa la quota riservata ai concorsi, come previsto dalla legge regionale n. 234/2021 e dalle relative delibere aziendali ancora in fase di approvazione, evitando ulteriori ritardi.

In parallelo, Giuseppe Costanzo enfatizza l’importanza che la Regione Basilicata e l’Assessore Fanelli diano impulso all’emissione di un nuovo avviso di ricognizione per il 2024, specificatamente mirato alla stabilizzazione.

Questo avviso è rivolto a coloro che avranno raggiunto i requisiti necessari per la stabilizzazione entro il 31 dicembre 2023.

Questa misura è fondamentale per riconoscere e valorizzare il personale che continua a servire con dedizione il sistema sanitario lucano, soprattutto considerando le imminenti scadenze di alcuni contratti a tempo determinato.

La richiesta di FIALS Potenza nasce dall’esigenza di mantenere standard elevati nell’assistenza sanitaria e di offrire sicurezza occupazionale ai lavoratori.

Un intervento tempestivo in questa direzione, come evidenziato da Giuseppe Costanzo, porterà benefici significativi non solo ai lavoratori sanitari, ma anche migliorerà notevolmente la qualità del servizio offerto ai cittadini della Basilicata, realizzando un importante obiettivo per i lavoratori con l’assunzione a tempo indeterminato.

In conclusione, la FIALS Potenza, rappresentata dal Segretario Generale Giuseppe Costanzo, si impegna a collaborare attivamente con le autorità regionali e aziendali per facilitare e accelerare questi processi essenziali.

Il nostro impegno è incrollabile nel garantire che le voci dei lavoratori siano ascoltate e le loro esigenze indirizzate con efficacia. Attendiamo con fiducia azioni concrete e restiamo aperti a un dialogo costruttivo con tutte le parti interessate”.