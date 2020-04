Potenza: “Questa pandemia ha portato via persone amate e rispettate da tutti nella nostra comunità”. Questo il lavoro svolto in Comune dopo 50 giorni

“A volte non si direbbe, a volte si farebbe persino fatica a credere che nell’inferno sociale di queste ultime settimane, i Consiglieri Comunali del Comune di Potenza, tra una mascherina a tempo e i logici problemi di assembramento, continuino a lavorare e a svolgere il proprio ruolo istituzionale in favore della Cittadinanza”.

E’ quanto dichiara in una nota il Presidente della IV CCP, Michele Beneventi, che prosegue:

“Dopo cinquanta giorni di inaspettato periodo emergenziale dovuto al Covid-19 come Presidente della IV Commissione Consiliare Permanente sento il dovere di informare i cittadini del lavoro svolto e degli argomenti trattati nonostante le difficoltà sopraggiunte.

Nei primi giorni del mese di Marzo, quando in realtà di coronavirus se ne parlava quasi solamente nelle Regioni del Nord Italia, i lavori sono iniziati seguendo il delicato argomento della dipendenza dal gioco d’azzardo, coinvolgendo le Associazioni che da tempo ormai operano in tale settore.

A margine dell’audizione si è proceduto all’inoltro di un protocollo d’intesa a favore dell’Associazione Famiglie Fuori Gioco, sempre ben rappresentata dal Presidente Michele Cusato.

Nello stesso periodo abbiamo lavorato alacremente alle modifiche al “Regolamento Trasporto Scolastico”, giungendo, quando eravamo già in piena emergenza, all’approvazione di una sintesi tra la proposta inviataci dall’Assessorato all’Istruzione, grazie anche alla disponibilità dell’Assessora Alessandra Sagarese, e le proposte avanzate dai Commissari .

Negli ultimi giorni pre-emergenziali con la collaborazione dell’Assessore al Patrimonio Giuseppe Giuzio, abbiamo cercato di acquisire tutte le informazioni necessarie per avere una ricognizione degli immobili di proprietà comunale messe a disposizione delle Associazioni, facendo sopralluoghi in loco per valutare lo stato dei luoghi e decidendo quali azioni sollecitare per agevolare il lavoro prezioso che il mondo associativo compie per la nostra comunità.

Al sopraggiungere delle misure restrittive dovute alla lotta alla diffusione del Covid19, dopo pochi giorni di sospensione, grazie all’Ufficio di Presidenza che si è immediatamente attivato, si è deciso di spostare, come in pochissimi Comuni sul territorio nazionale e a seguito delle prime ordinanze regionali, tutto il lavoro su piattaforma virtuale. Nonostante le misure ci abbiano imposto distanza sociale, abbiamo cercato di essere vicini ai nostri concittadini sin dal primo istante.

Abbiamo ricevuto e dato massima disponibilità e supporto collaborativo all’Assessore alle Politiche Sociali Fernando Picerno.

Quando a livello nazionale e regionale non si era ancora provveduto ad attivare misure a sostegno dei cittadini in difficoltà, l’assessore Picerno coadiuvato dal prezioso lavoro dei suoi uffici, ha sin dai primi giorni attivato il bando denominato “Potenza Solidale”, che ha consentito di creare una vera e propria rete di solidarietà tra Comune, Protezione civile e Associazioni di volontariato.

Mi preme anche fare un plauso al responsabile della Protezione Civile Comunale Signor Pino Brindisi ed a tutti i volontari che hanno deciso di collaborare nella costruzione di questa rete di solidarietà

Superata questa prima fase e a seguito delle misure nazionali e regionali che hanno messo a disposizione fondi a favore dei cittadini più bisognosi, prima della pubblicazione del bando “Buoni Spesa”, abbiamo audito Picerno, dandogli una serie di indicazioni e di spunti per la redazione del Bando, prontamente recepiti e inseriti nell’avviso pubblico.

Per quanto riguarda invece la “manifestazione di interesse” per gli esercenti, abbiamo chiesto che venisse esteso anche alle piccole attività di prossimità e di mantenerlo aperto per consentire alle attività di poter aderire all’iniziativa anche in un secondo momento.

L’emergenza ci ha posto di fronte anche al problema annoso delle donne vittime di violenza e abbiamo deciso di invitare in teleconferenza la Presidente dell’Associazione “Telefono Donna”, Dottoressa Cinzia Marroccoli, che ha potuto informarci sulle problematiche reali di violenza psicologica e fisica che avvengono tra le mura domestiche, anche e soprattutto in questo particolare periodo di quarantena.

In risposta a diverse problematiche che attanagliavano i nostri concittadini riferite da alcuni commissari durante i lavori, sottoposte all’attenzione del Sindaco Mario Guarente, abbiamo avuto una grande disponibilità e spesso riscontri positivi.

Importante il ruolo svolto in questa circostanza dell’Assessora Marika Padula attraverso le proprie competenze delle Pari Opportunità, risultate spesso indispensabili per far fronte ad immediate necessità rappresentate da alcuni cittadini.

A seguito dei lavori svolti in questi complicati cinquanta giorni di attività, all’interno e nell’ambito delle competenze della Commissione che mi onoro di presiedere voglio ringraziare tutti i commissari che hanno come sempre contribuito a migliorare ed animare il confronto ed il dibattito al fine di trovare le soluzioni migliori per la nostra comunità.

Questa pandemia ha cambiato molte cose, alcune torneranno alla normalità, altre non saranno mai più le stesse.

Questa pandemia ha portato via persone amate e rispettate da tutti nella nostra comunità e desidero unirmi al dolore di tutte le Famiglie che in questa terribile occasione hanno purtroppo perso i propri cari a seguito di questo invisibile nemico difficile da debellare e annientare”.

