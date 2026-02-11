Potenza, questa strada provinciale chiusa per lavori: ecco giorni e orari

Anas informa che lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” – a partire da lunedì 16 febbraio e fino a martedì 10 marzo – per lavori di Anas sia in corrispondenza della tratta campana che di quella lucana, si rende necessaria l’interdizione della circolazione tra Sapri (SA) al km 219,000 ed Acquafredda di Maratea (PZ) al km 223,100.
Nel dettaglio, in Campania, proseguirà l’attività di bonifica del costone roccioso attiguo alla statale, nell’ambito del più ampio intervento di installazione delle barriere paramassi e reti in aderenza, per un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro.
Nel contempo, in Basilicata, avanzeranno le lavorazioni di bonifica sul costone roccioso ‘dei Crivi’, per la successiva installazione della rete a protezione, nell’ambito della realizzazione della nuova variante in galleria ad Acquafredda di Maratea.
In relazione a quest’ultimi lavori, si sono già rese necessarie chiusure della tratta stradale in orario diurno (ovvero tra le ore 8.30 e le ore 18.00), che proseguiranno a partire dall’11 marzo, facendo salvo il periodo pasquale, secondo una calendarizzazione che verrà comunicata in maniera preventiva.
L’interdizione al transito è stata preventivamente comunicata da Anas ai Comuni di Sapri e Maratea.
Durante la chiusura, indicata sui Pannelli a Messaggio Variabile, verranno attivati i percorsi alternativi già utilizzati in precedenza ovvero:
- per i veicoli che percorrono la SS18 (dalla Calabria, in direzione Sapri): deviazione obbligatoria allo svincolo di Castrocucco di Maratea, con prosieguo sulla SS585 sino all’intersezione con la strada provinciale ex SS104 fino a Sapri, in corrispondenza dell’innesto con la SS18 e viceversa per la direzione opposta.
- In alternativa, per i soli veicoli di massa inferiore alle 3,5 tonnellate che percorrono la SS18 (da Castrocucco di Maratea in direzione Sapri): uscita al km 223,550 della SS18 (località Ondavo), con prosieguo sulla provinciale 3, sino all’innesto con la SS585 al km 15,000 e poi percorrere la SS585 in direzione nord fino all’innesto con la strada provinciale ex SS104 fino a Sapri, in corrispondenza dell’innesto con la SS18 e viceversa.