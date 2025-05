Potenza, rinviata la Festa Più Sport 2025: i dettagli

Il Comitato Organizzatore + Sport di Potenza comunica che:

“per ragioni organizzative la Festa Più Sport 2025 non sarà realizzata nella solita modalità estiva (quindi né a giugno né a settembre) ma vi sarà piuttosto una Festa Più Sport 2025 in veste invernale (probabilmente a dicembre).

Questo per non perdere l’abitudine con la meravigliosa kermesse dello sport e per non perdere il contatto con voi che amate passare dei momenti all’insegna del divertimento, della passione e dello stare insieme.

Ci scusiamo con tutti per il rammarico che arrechiamo e che, vi garantiamo, è comune a tutti noi.

Viva lo Sport, viva la Basilicata, Più Sport per tutti”.