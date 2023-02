Il comune di Potenza avvisa la cittadinanza:

“Per consentire alcune riprese cinematografiche dalle ore 18:00 di giovedì 2 febbraio 2023 alle 19:30 di sabato 4 Febbraio 2023 si procederà alla rimozione dei veicoli in sosta nel tratto di via del Popolo compreso tra l’intersezione con via Petruccelli (uscita ascensori), e l’intersezione con corso 18 Agosto (nei pressi del Palazzo degli Uffici)”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)