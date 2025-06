Potenza, scomparsa del professor Leonardo Morlino: questo il ricordo del Presidente Smaldone

“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del, professore emerito di Scienza Politica all’Università degli Studi di Firenze, – scrive in una nota il Presidente del Consiglio comunale Pierluigi Smaldone –Orgoglio della comunità lucana, fiorentino d’adozione,contribuendo in modo determinante alla comprensione dei processi democratici e dei cambiamenti politici su scala globale, anche con oltre 30 libri e più di 200 saggi pubblicati in inglese, francese, spagnolo, tedesco, ungherese, cinese mongolo e giapponese.

Allievo e collaboratore di Giovanni Sartori, nella sua carriera è stato il primo presidente italiano dell’International Political Science Association (IPSA) e prorettore della LUISS ‘Guido Carli’ di Roma.

Il suo impegno scientifico, la sua autorevolezza e la sua capacità di coniugare rigore accademico e passione civile resteranno un faro per le future generazioni di studiosi.

Alla sua famiglia, agli amici, ai colleghi e agli allievi va il nostro pensiero più sentito e la nostra vicinanza in questo momento di dolore” conclude il Presidente del Consiglio comunale di Potenza.