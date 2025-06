Potenza, rissa in centro storico! Coinvolti anche minori. Ecco il provvedimento del Questore

In data 12 giugno 2025, il Questore di Potenza Raffaele Gargiulo ha emesso sette provvedimenti di divieto di accesso ai pubblici esercizi ex art. 13 bis del D.L. nr. 14/2017 nei confronti di sette persone, tra le quali cinque minori, residenti nel capoluogo, che hanno creato con il loro comportamento, pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico, all’esterno di un noto locale per la ristorazione frequentato soprattutto da giovani e da famiglie.

I fatti risalgono alla sera del 14.04.2025 quando, alle ore 21:30 circa in piazza Mario Pagano, i ragazzi hanno preso parte ad una rissa iniziata per futili motivi all’esterno dell’esercizio di ristorazione, frequentato a quell’ora da numerosi avventori.

Grazie all’attività di indagine compiuta dalla Squadra Mobile e dall’U.P.G.S.P. della Questura di Potenza è stato possibile ricostruire l’accaduto ed identificare i sette soggetti che hanno dato inizio alla rissa, terminata solo grazie al tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine che hanno ristabilito la calma.

A tutti i partecipanti è stato inibito l’accesso a tutti i locali pubblici o aperti al pubblico, o in uno dei pubblici esercizi commerciali indicati nell’art. 5 comma I lettere a-b-c-d della L. 287/1991 individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati, che ricadono in Potenza in piazza M. Pagano, via Rosica, via Plebiscito, via C. Battisti, via XX settembre, via San Luca, via Pretoria, vicolo Bruno, traverse comprese, e di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l’accesso, per la durata di un anno.