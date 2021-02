Potenza, screening covid su studenti e personale scolastico: ecco le parole dei questo Sindaco della provincia

“A nome mio e dell’intera comunità che rappresento esprimo un ringraziamento a quanti hanno accolto la proposta e realizzato le operazioni di screening che hanno interessato gli studenti e il personale scolastico degli Istituti di istruzione superiore dei Comuni della Val d’Agri”.

Così scrive Antonio Rubino, sindaco di Moliterno (PZ), in una lettera inviata ai vertici del Dipartimento Salute della regione Basilicata e a quelli dell’ASP.

Si legge nella lettera:

“La meritoria scelta di incentivare positive sinergie sui territori nell’ambito dei servizi sanitari permetterà ulteriori sinergie tra la Regione Basilicata e gli Enti Locali”.

Un particolare ringraziamento Rubino lo rivolge al dott. Lorenzo Bochicchio, DG ASP:

“per la sua costante attenzione alle proposte dei territori, per l’ascolto e la solerte opera a vantaggio del miglioramento dei servizi.

In tempi di emergenza, la concretezza del suo coordinamento è materia preziosa nell’ambito delle risposte alle esigenze dei cittadini.

Le modalità organizzative dello screening effettuato sono state particolarmente apprezzate dagli studenti, dal personale delle scuole e dalle famiglie di riferimento.

Colgo dunque l’occasione per ringraziare il dott. Antonio Sanchirico per la sempre pronta disponibilità e la sua opera quotidiana attraverso un servizio encomiabile.

Quotidiane sono le relazioni dei Sindaci con il direttore del Distretto e la U.O. di Igiene Pubblica il cui staff ringrazio per il tramite del dott. Francesco Dell’Aglio, che con spirito di servizio dimostra una lodevole disponibilità in questo periodo di particolari difficoltà”.

Nella sua lettere Rubino si sofferma in conclusione ad evidenziare:

“le pratiche collaborative instaurate sul territorio tra gli Enti e l’Asp, in quanto, la possibilità di lavorare all’unisono in vista della campagna vaccinale, può garantire modelli virtuosi per offrire migliori servizi ai cittadini”.

