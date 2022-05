Potenza: “sempre più topi vicino ai cumuli di immondizia”! La richiesta urgente

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del dott. Canio D’Andrea, Presidente Adoc (Associazione Difesa e Orientamento Consumatori) Basilicata:

“L’improvviso caldo che sta investendo la nostra città è fonte di preoccupazione.

Chiediamo al Sindaco di sollecitare l’Acta a svuotare con maggiore frequenza i cassonetti, a tenere pulite le aree pubbliche e a programmare una disinfestazione straordinaria per allontanare i topi e gli altri animali infestanti che sempre più spesso si trovano vicino ai cumuli di immondizia.

Siamo certi che tra le attività programmate per l’imminente ricorrenza della festa per il Santo Patrono è stata prevista anche una più rigorosa e attenta pulizia straordinaria, ma riscontriamo quasi quotidianamente disservizi nell’attività dell’ACTA.

Infine, e non per ultimo, segnaliamo che in alcune zone periferiche della città continuano gli avvistamenti di ungulati che creano preoccupazione tra i cittadini.

Anche in questo caso ci pare doveroso sollecitare un intervento dell’Amministrazione comunale.

Restiamo in attesa di conoscere i provvedimenti presi dal Sindaco”.

