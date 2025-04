Il Maggio Potentino 2025, in programma dal 2 al 31 maggio, si preannuncia come un mese straordinario per la città di Potenza, con un ricco calendario di 65 eventi e oltre 80 appuntamenti che celebrano la cultura, la tradizione e l’identità potentina.

La manifestazione, che culminerà con la nostra storica Parata dei Turchi, vedrà il coinvolgimento di numerose associazioni locali, artisti e volontari.

Qui il programma nel dettaglio —> PROGRAMMA MAGGIO POTENTINO 2025