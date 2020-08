Potenza: sole e caldo per questo Ferragosto? Ecco le ultime previsioni

Finalmente anche quest’anno è arrivata la festa “simbolo” dell’Estate: il Ferragosto.

In tanti trascorreranno questa giornata al mare, in montagna oppure divertendosi in famiglia.

Qualsiasi cosa decidiate di fare, secondo gli esperti di 3bmeteo, su Potenza, domani, Sabato 15 Agosto, avremo cielo sereno al mattino, sereno o poco nuvoloso il pomeriggio, nubi sparse e schiarite la sera.

La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C.

Domenica 16 Agosto avremo bel tempo, con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 17°C.

Lunedì 17 Agosto avremo bel tempo, con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 18°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

