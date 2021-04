Potenza, su questa strada della provincia al via i lavori di messa in sicurezza!

Prenderanno il via Lunedi prossimo, 3 Maggio i lavori di messa in sicurezza sulla SP92 che interessa l’agro di Bella sulla direttrice Bella-Sant’Antonio Casalino-San Cataldo.

A darne notizia, rispondendo ad una serie di sollecitazioni dei cittadini e dei residenti dell’area, sono il Sindaco di Bella, Leonardo Sabato ed il Presidente dell’Ente, Rocco Guarino.

L’importo complessivo a disposizione per interventi di adeguamento e sicurezza, è di 950 mila euro che provengono dalla programmazione dell’area interna Marmo Platano.

Hanno rilevato Sabato e Guarino:

“Si tratta di fatto di dare una risposta compiuta alle sollecitazioni che più volte i cittadini hanno rappresentato agli amministratori locali e che noi abbiamo colto e valutato come degne di attenzione ed interesse.

Non sempre tutto è possibile, stante le limitate disponibilità economiche che nel settore delle infrastrutture vengono messe a disposizione, ma che in questo caso hanno visto in primo piano le comunità locali.

Questo è solo un primo passo di una serie di interventi strutturali che immaginiamo di mettere in campo per l’intero territorio del Marmo Platano”.

