Potenza: su questa strada della provincia “veri e propri crateri e buche si sviluppano per metri”. Ecco le foto

“La strada Provinciale 87 di Piano del conte ha dei grossi problemi.

Serve al più presto un intervento di manutenzione.

Dalle foto (scattate qualche ora fa), si ripresenta lo stesso scenario del 2010, con veri e propri crateri e buche che rendono pericolosissima la strada in interi tratti.

Alcune delle buche abbracciano quasi l’intera carreggiata e si sviluppano per metri.

In certi punti che diventano sempre più numerosi man mano che passa il tempo, l’asfalto è andato quasi completamente distrutto, tanto che ormai si è costretti a circolare su ciò che resta del vecchio manto stradale realizzato nel 1964.

E questo comporta molti problemi per gli automobilisti che sono costretti ad una vera e propria corsa ad ostacoli che mina la sicurezza di chi la percorre sia in auto che con le moto o le bici.

La manutenzione delle strade provinciali da tempo rappresenta un vero e proprio ‘buco nero’ per la mancanza di risorse economiche delle Province.

Un ritornello tornato spesso a galla ogni qualvolta i cittadini ne hanno segnalato la necessità.

E bisogna dire che non è l’unica strada provinciale della zona ad essere in quelle condizioni.

Quando si provvederà a risistemare il manto stradale di queste strade e metterle completamente in sicurezza?

La Provincia di Potenza, responsabile istituzionalmente della manutenzione di questi tratti stradali, dovrà pur poter dare risposte immediate a queste esigenze delle comunità che non riescono a scorgere alcun segnale di quella che viene considerata la pioggia di risorse economiche a valersi sul Pnrr arrivati, o in arrivo, per Regioni, Città Metropolitane e Comuni”.

