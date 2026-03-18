Potenza: “Su queste scale mobili attentato all’incolumità. Del bene pubblico non interessa a nessuno”. La denuncia e le foto

Le scale mobili più lunghe d’Europa, il fiore all’occhiello della città di Potenza, sono nuovamente nell’occhio del ciclone per via di alcuni segni di abbandono: pareti intrise di muffa, infiltrazioni d’acqua e funzionamento a singhiozzo.

Ecco quanto denuncia un cittadino alla nostra Redazione:

“A differenza di Dante Alighieri, che tra Inferno e Purgatorio aveva Virgilio a fargli da guida, io sulle scale mobili di Santa Lucia non ho avuto nessuno a sostenermi (almeno moralmente!). “Piove, governo ladro”… e piove davvero!

La domanda sorge spontanea: perché dobbiamo pagare 50 centesimi sia a salire che a scendere?

Soprattutto quando a scendere ti ritrovi a farti 5 o 6 rampe a piedi su marmo duro e scivoloso.

Il pericolo di cadere è reale, visto che l’acqua straborda dai secchi ormai pieni e si spande dolcemente su tutta la gradinata.

Qualcuno dirà: “Vabbè, vi lamentate sempre, può capitare una perdita dal soffitto”.

Certo che può succedere, ma se la cosa va avanti da più di un anno significa solo una cosa: del bene pubblico non importa niente a nessuno, né alle istituzioni né a chi dovrebbe controllare un servizio così importante per la città.

Dulcis in fundo – e qui il “fundo” è letterale – all’uscita verso il parcheggio di viale Unicef l’attentato all’incolumità raddoppia.

Ad attendere il malcapitato di turno ci sono 4 o 5 cagnoni che, tra abbai e denti stretti, ti costringono alla ritirata tattica verso le scale mobili, a chiedere asilo all’omino che dispensa il pass da 50 centesimi.

Non aggiungo altro. La mia non è una lamentela, ma una triste constatazione per chiunque sia responsabile di questo scempio”.

Ecco le foto.