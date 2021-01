Potenza, tassa rifiuti: contributi per imprese e professionisti! Ecco come fare domanda

Una nota del Comune di Potenza fa sapere:

“Si informa che in data 2 gennaio u.s. è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata l’Avviso Pubblico “Contributo alle imprese e ai professionisti lucani per far fronte alla TARIC 2020”, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 885 del 4 dicembre 2020, a valere sulle risorse dell’Asse 3 “Competitività” – Azione 3C.3.1.1 del PO FESR Basilicata 2014-2020.

Il contributo è concesso sotto forma di sovvenzione a fondo perduto, nella misura dell’80% dell’importo della TARIC dovuta, sia per la parte fissa che variabile, per l’anno 2020.

Potranno beneficiare del contributo forfettario a fondo perduto tutte le imprese e i liberi professionisti tenuti a versare la TARI/TARIC 2020 quali “utenze non domestiche”, per le sedi operative site nel territorio della Regione Basilicata, che si trovano in difficoltà finanziaria a causa della pandemia da Covid-19 e/o la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 2 gennaio 2021 solo ed esclusivamente on-line. È necessario possedere un indirizzo di posta elettronica certificata e la firma digitale.

Per partecipare al bando e per ogni informazione utile, si può accedere alla seguente pagina della Regione Basilicata dedicata al bando: https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=644328

La struttura regionale competente per l’attuazione di questa misura di incentivazione è l’Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata del Dipartimento Programmazione e Finanze (riferimento email: bonus.tari@regione.basilicata.it).

L’importo della TARIC dovuta per l’intero anno, da inserire nella domanda della Regione, è riportato sulle bollette del saldo TARIC che sono in consegna in questi giorni.

Se la bolletta non è stata ricevuta, è possibile chiederne copia a mezzo mail all’indirizzo dell’ufficio tributi: segreteria.tributi@comune.potenza.it indicando in oggetto “BANDO REGIONE – importo TARIC 2020”.

