Potenza, test di sperimentazione IT – ALERT: queste le ultime notizie

Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, presiederà domani, Mercoledì 25 settembre, alle ore 10:45, un incontro di preparazione al test di sperimentazione IT – ALERT che interesserà la Regione Basilicata, nella mattinata di lunedì 7 ottobre prossimo, per la simulazione del rischio “Collasso di una grande diga”, riferito alla Diga di Monte Cotugno, in territorio di Senise (Pz).

All’incontro parteciperanno i vertici regionali del Sistema di Protezione Civile, il Sindaco del Comune di Noepoli, il Commissario Straordinario del Comune di Senise, i rappresentanti dell’Ente gestore della Diga di Monte Cotugno “Acque del Sud S.p.A.”, dell’Ufficio tecnico per le Dighe di Napoli, dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e dei principali Enti erogatori dei Servizi.

Saranno collegati da remoto anche i Sindaci dei sei comuni del materano (Colobraro, Rotondella, Tursi, Valsinni, Nova Siri e Policoro) interessati dalla simulazione.