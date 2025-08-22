Potenza, tragico incidente in provincia: purtroppo le vittime sono madre e figlia di 54 e 24 anni

Ieri alle ore 16:40 il personale VVF delle sedi di Pescopagano e di Melfi è intervenuto sulla SS 655 Bradanica al km 42 + 400 per un incidente stradale.

Nello scontro frontale, nel territorio di Melfi all’altezza dello svincolo Leonessa, tra una vettura e un mezzo pesante, sono decedute due donne che erano all’interno della macchina.

Come si apprende da rainews “le vittime sono madre e figlia, di 54 anni e 24 anni, residenti ad Ascoli Satriano, in provincia di Foggia.

Le due donne erano a bordo della loro Fiat 500 quando sono rimaste coinvolte nell’incidente con un camion.

All’arrivo del 118 con il supporto dell’eliambulanza, i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso delle due donne.

Sono servite diverse ore ai mezzi dell’Anas per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza la strada”.

Ci stringiamo al dolore dei familiari per la tragica perdita.