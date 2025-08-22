Potenza: tutto pronto per il concerto “Sorella Aqua” nel cortile della Chiesa di S. Michele. I dettagli dell’evento

L’Apulia Cello Quartet, con Erminio Truncellito voce narrante, porterà in scena Sorella Aqua, il 22 agosto alle ore 20:00, nel Cortile del campanile della Chiesa di San Michele.

L’appuntamento è inserito nel cartellone dell’Estate in Città, iniziativa dell’Amministrazione comunale e di Basilicata Circuito Musicale, che sta registrando il tutto esaurito in ogni tappa.

Prosegue l’assessore alla Cultura Roberto Falotico:

“Siamo molto soddisfatti per la risposta che potentini e ospiti della città stanno fornendo in queste serate estive, mostrando un gradimento che va oltre il dato numerico, pur importante, constatato come ognuna delle manifestazioni realizzate sino a oggi, ha visto gli spazi scelti per le esibizioni, traboccare letteralmente di pubblico.

Gli angoli più suggestivi del nostro centro storico hanno registrato, di volta in volta, il plauso convinto delle migliaia di persone che si sono affollate in questi mesi nella parte antica della città, rendendola viva e contribuendo al successo dei diversi artisti, che hanno reso più bella Potenza, attraverso espressioni artistiche tutte di altissimo livello.

Grazie a coloro che hanno reso possibile tutto questo, anche per essere di sprone all’Amministrazione comunale, invitandoci a proseguire sulla strada intrapresa, con la volontà di fare sempre di più e meglio”.

Ecco la locandina dell’evento in programma questa sera.