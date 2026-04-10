Potenza, tutti uniti per la pace: l’Arcivescovo Mons. Carbonaro invita la comunità in una Veglia di preghiera. L’appuntamento

Durante l’Udienza generale dell’8 aprile, Papa Leone XIV – di fronte alle nuove tensioni che attraversano il Medio Oriente e il mondo – ha espresso speranza per l’annuncio di una tregua immediata e ha invitato tutti ad accompagnare questo tempo con la preghiera, rinnovando l’invito a partecipare alla Veglia di preghiera per la pace che presiederà Sabato 11 Aprile nella Basilica di San Pietro.

Nella stessa mattina, durante l’incontro avuto con il Santo Padre, l’Arcivescovo Mons. Davide Carbonaro ha ricevuto questo invito in modo particolarmente intenso: pregare “per la riconciliazione e la pace”.

Accogliendo la parola del Papa, l’Arcivescovo invita la comunità diocesana a riunirsi in una Veglia di preghiera che si terrà Sabato 11 aprile alle ore 19.30 presso la Parrocchia Santa Famiglia di Nazareth, in comunione con la preghiera del Santo Padre.

Afferma Mons. Carbonaro:

«Il Papa ci chiede di pregare per la pace.

Lo facciamo insieme, come un’unica famiglia».

La Veglia è aperta a tutti.