Potenza: tutto pronto per l’apertura in piazza Mario Pagano della pista da ghiaccio e giostra per i più piccoli! Ecco i dettagli

Sarà inaugurata Domenica 19 Marzo 2023 alle ore 11:00 la pista di ghiaccio realizzata in piazza Mario Pagano, che rimarrà aperta fino al 16 aprile, i giorni feriali dalle ore 16:30 alle 22:30, nei giorni festivi e prefestivi dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 23:30, con la possibilità di avvalersi di pupazzi-tutor e accompagnatori.

260 metri quadrati la superficie della struttura temporanea realizzata dalla ditta ‘Fratelli Doccino Park and Rides’, che opera in questo campo specifico da una decina d’anni, ma che vede la famiglia Doccino lavorare nell’ambito degli spettacoli viaggianti e del divertimento da oltre mezzo secolo.

Ha evidenziato l’assessore alla Cultura Stefania D’Ottavio che sarà presente all’apertura ufficiale:

“Ottimi lavoratori, bravi professionisti nel loro campo ai quali abbiamo inteso affidare questa iniziativa che torniamo a proporre quest’anno, anche a seguito degli ottimi riscontri in termini di gradimento e presenze registrate nelle precedenti edizioni.

Sono tra i pochissimi, se non gli unici a poter organizzare questo tipo di offerta all’aperto, il pattinaggio su ghiaccio appunto, in questo periodo dell’anno, quello nel quale le temperature tendono a rialzarsi in concomitanza della primavera, un periodo nel quale si tende a uscire di più, a trascorrere più tempo all’aria aperta e dunque più tempo per divertirsi con la famiglia e con gli amici.

La prossima settimana sarà montata anche una giostra per far gioire i più piccoli, che quest’anno avrà un’importante novità, sarà allestita prevedendo anche l’accesso alle persone con disabilità, per proseguire quel percorso di inclusione rivolto a tutti i cittadini, che non vuole e non deve lasciare nessuno escluso”.

