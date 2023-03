Potenza: un Comitato per valorizzare “il Serpentone”! I dettagli

A Potenza, al rione Serpentone, è nata l’associazione “Comitato Rione Cocuzzo”.

Come fanno sapere i membri dell’associazione:

“L’idea di istituire l’associazione, nasce da un gruppo di residenti, che ha come unico scopo quello di valorizzare il quartiere in ogni sua parte.

Ad oggi l’associazione è composta da 13 membri del consiglio direttivo, il Presidente è Domenico Samela, il Vice Presidente è Daniele Caiazzo e il Tesoriere è Roberto Tramutola.

Si sta già lavorando per dare delle priorità in modo da affrontare tutte le criticità che i residenti lamentano.

Nei prossimi giorni ci sarà la presentazione ufficiale alla cittadinanza e sarà l’occasione per presentare tutti i componenti e un piano dettagliato per il rilancio del quartiere, evidenziando, come riportato sopra, criticità e punti di forza”.

