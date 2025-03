Potenza: un evento per ricordare Gian Domenico Giagni, legato con un filo indissolubile alla città natìa e alla sua via Pretoria. I dettagli

Per Lunedì 10 Marzo, alle ore 15:30, la Deputazione di Storia Patria per la Lucania e la Biblioteca nazionale di Potenza hanno promosso un’iniziativa presso la Sala conferenze del Polo bibliotecario di Potenza per ricordare la figura poliedrica di Gian Domenico Giagni, nato a Potenza l’8 Luglio 1922 e morto a Roma il 9 Marzo 1975.

Letterato di «confine», cantore nostalgico e profondo conoscitore della sua Lucania, legato con un filo indissolubile alla città natìa, Potenza, e alla sua via Pretoria, Gian Domenico Giagni esercitò vari mestieri intellettuali, tenuti saldamente insieme dalla passione per la poesia: critico, giornalista, traduttore, sceneggiatore, autore radiofonico e teatrale, nonché regista.

Convinto della funzione morale e civile dei media, egli operò nel dialogo continuo con il nuovo pubblico della radio, della televisione e del cinema: nacquero da ciò trasmissioni che avrebbero fatto la storia, prima della radio, il Teatro dell’Usignolo su tutte, poi della televisione, con gli sceneggiati tratti dai classici della letteratura, infine del cinema e del teatro.

In apertura sono previsti i saluti di:

Francesco Panarelli (Direttore DIUSS Università degli Studi della Basilicata), Vincenzo Mario Lombardi (Soprintendente archivistico e bibliografico della Basilicata), Giampaolo D’Andrea (Presidente Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia), Michele Messina (Presidente Associazione Ex Allievi Liceo Classico “Raffaello Antonio Mecca”) e Luigi Beneduci (Direttore Fondazione Leonardo Sinisgalli).

I lavori saranno introdotti da Maria Teresa Imbriani (DIUSS Università degli Studi della Basilicata, Deputazione di Storia Patria per la Lucania), curatrice del volume «Porto la lontananza in questa mano». Gian Domenico Giagni e l’Italia del secondo Novecento tra letteratura e nuovi media, pubblicato nella Collana “Arte e Letteratura” della Deputazione di Storia Patria per la Lucania (Ed. Osanna, 2024).

In copertina del volume la riproduzione del dipinto di Nino Tricarico La Città delle scale.

Nella prima sessione dei lavori, dedicata alla presentazione del volume, che raccoglie gli Atti del Convegno svoltosi a Potenza nei giorni 7 e 8 Luglio 2022, promosso dal Dipartimento di Scienze Umane dell’Università della Basilicata e dal CGIAM con il sostegno del Ministero della cultura, interverranno Antonio Lerra (Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Lucania), Marina Beer (Università “La Sapienza” Roma), Biagio Russo (Fondazione Leonardo Sinisgalli) e Donato Verrastro (DIUSS Università degli Studi della Basilicata, Deputazione di Storia Patria per la Lucania).

Nella seconda sessione si darà conto delle carte del Fondo Giagni donato dagli eredi alla Biblioteca nazionale di Potenza.

Sono previsti i contributi di:

Luigi Catalani, Direttore della Biblioteca nazionale di Potenza e componente della Deputazione di Storia Patria per la Lucania, di Manuela Gieri (DIUSS Università degli Studi della Basilicata) e dei figli di Gian Domenico, Gianfranco e Riccardo Giagni, rispettivamente regista e musicista.

È prevista inoltre la partecipazione da remoto di Corrado Bologna (Scuola Normale Superiore di Pisa), Sergio D’Amaro (Centro Studi Tusiani) e Rodolfo Sacchettini (Università di Firenze).

Nell’occasione sarà inaugurata una piccola mostra documentaria intitolata “Giagni, le carte di un poeta” che sarà allestita fino al 13 Marzo al secondo piano del Polo bibliotecario di Potenza.

Ecco i dettagli dell’iniziativa.